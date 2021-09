Furgone si scontra con un'ambulanza: 3 feriti, due sono gravi

VICENZA - Oggi, 15 settembre, alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Ss 350 in via Roma a Lastebasse per un incidente stradale - un semifrontale - tra un’ambulanza e un furgone: 3 i feriti, di cui due conducenti in modo grave.

I pompieri arrivati da Schio e Lavarone con i volontari, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto i due conducenti, che sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM e trasferiti con due eliambulanze a Verona e Trento. Il paziente a bordo dell’ambulanza incidentata è stato trasferito a bordo di un altro mezzo di soccorso e portato in ospedale: illeso il volontario accompagnatore.

La polizia locale di Schio ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.