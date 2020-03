Carambola tra due auto e un furgone sulla "Postumia": in tre all'ospedale

BOLZANO VICENTINO - E' di tre feriti, di cui nessuno per fortuna in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (lunedì 9 marzo), attorno alle 14, lungo la statale "Postumia", nel comune di Bolzano Vicentino. Secondo una prima ricostruzione da parte del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino (distaccamento di Sandrigo) il conducente di una Nissan Qashqai, B.D., 39 anni, residente a Vicenza, che procedeva verso il capoluogo berico, per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a scontrarsi con una Citroen C3, V.M., 30enne, pure residente a Vicenza, che è poi finito contro il guard-rail.

La stessa Nissan, continuando la marcia, senza più controllo, è andata a colpire frontalmente un autocarro Fiat Ducato condotto da M.Z., 46enne, a sua volta del capoluogo. I conducenti delle due auto e del furgone hanno riportato ferite e contusioni, tali da richiedere il trasporto all'ospedale San Bortolo a bordo di altrettante ambulanze. Sul posto, oltre agli agenti, intervenuti con due pattuglie, anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale e gli operai di Sicurezza Ambiente per la pulizia della strada. A metà pomeriggio la circolazione del traffico era ancora rallentata.

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA