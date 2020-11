Fuoco nel laboratorio mentre fa una saldatura, pensionato muore carbonizzato

Marano Vicentino - Oggi - 15 novembre - alle 14:45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Bosco a Marano Vicentino all’interno di un piccolo laboratorio di un’abitazione, dove il proprietario, un disabile motorio è rimasto vittima di un grave infortunio mentre stava effettuando dei lavori di saldatura.

I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i locali, mentre il medico del Suem ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo 74 enne, rimasto carbonizzato. Sul posto i carabinieri. Le cause dell’infortunio sono in fase di accertamento.

