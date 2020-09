Impatto con un'auto, scooter si incastra sotto il guardrail: motociclista è grave

Ultimo aggiornamento: 18:19

SAN VITO DI LEGUZZANO - Il grossosi, ilvolain modo rovinoso e si procura serite molto serie. L'incidente è avvenuto a, alle 9.50 del mattino, in via Vicenza. L'incidente è avvenuto ha visto coinvolti unacondotta da G.G., residente a Trissino, di 53 anni, e un, condotto da M.S., residente a Malo, di 68 anni.A seguito della collisione il motociclista è rovinato a terra e la sua moto ha finito la corsa andandosi ad incastrare, sul suo lato destro della strada. Il 68enne ha riportato diverse ferite ed è stato necessario l'intervento del Suem dell'ospedale di Santorso, dove l'uomo è stato trasportato ine sottoposto a cure e accertamenti medici. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale del, guidato da, intervenuta per i rilievi del caso.