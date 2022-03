Perde il controllo della Seat, sbatte contro auto parcheggiate e si ribalta: ferito soccorso dai residenti. Foto

DUEVILLE - La prima pioggia dopo tanti mesi di "secco" ha fatto brutti scherzi agli automobilisti nel Vicentino. Anche a Dueville, in via della Repubblica, oggi 31 marzo 2022, poco dopo le 15, il conducente di una Seat Leon che percorreva la strada in direzione Montecchio Precalcino, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere violentemente con due auto in sosta, procurando anche non lievi danni. Dopo la collisione l'auto si èribaltata finendo la sua corsa con le ruote all'insù in mezzo alla strada.

APPROFONDIMENTI CAMPIGLIA DEI BERICI Bisarca carica di auto fuori strada sull'asfalto viscido,... POJANA MAGGIORE Frontale fra due auto: due donne e un uomo estratti feriti dalle...

La Seat ribaltata dopo l'impatto, si nota anche un'auto danneggiata

L'uomo rimasto nell'abitacolo in posizione piuttosto critica è stato subito soccorso dai residenti che hanno fatto intervenire il Suem 118. Il ferito èstato così trasportato all'ospedale di Vicenza in codice giallo. Per i rilievi del sinistro e per la viabilità è intervenuta una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino del distaccamento di Monticello Conte Otto.