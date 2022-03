Frontale fra due auto: due donne e un uomo estratti feriti dalle lamiere

BASSO VICENTINO - Pauroso incidente alle 13.45 di oggi - 31 marzo - con i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Fornase Barco incrocio della Sp 11 a Pojana Maggiore per un frontale tra due auto: tre feriti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due donne da una vettura e dall’altra un uomo.

Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. La polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.