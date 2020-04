Colonna di fumo scuro: incendio nel magazzino tra i capannoni industriali

VICENZA - Colonna di fumo tra i capannoni della zona industriale nel primo pomeriggio, a Vicenza. Poco dopo le 15 i vigili del fuoco sono stati allertati per la presenza di un incendio in atto nella zona di viale dell’industria, che aveva originato un’alta colonna di fumo, visibile da molto lontano. Nonostante la chiusura in casa e le strade praticamente deserte, il fatto non è passato inosservato e sono quindi stati in molti i cittadini che hanno preso il telefono e allertato la sala operativa del 115. I pompieri sono prontamente accorsi con due squadre, ma fortunatamente, pur con quella preoccupante colonna di fumo, hanno individuati una situazione che poteva essere messa rapidamente sotto controllo. Le fiamme si erano sviluppate nell'area retrostante un magazzino, in un recipiente nel quale erano stati ammassati stracci e altro materiale di scarto, collocato a ridosso di un muretto. Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava all'interno della ditta, un’azienda che fa assemblaggio di trasformatori elettrici. Le cause che hanno portato all'innesco delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco, il problema avrebbe potuto assumere ben diversa gravità se nessuno se ne fosse accorto subito, perchè nelle vicinanze del cassone che bruciava erano accatastati legnami e altro materiale infiammabile che avrebbe potuto ben diversamente alimentare l'incendio. Anche la polizia di stato si è portata sul lugo con una volante. © RIPRODUZIONE RISERVATA