Tetto in fiamme: incendio divampato dall'impianto fotovoltaico

Da poco prima le 14:00 di domenica, 10 luglio, i vigili del fuoco stanno operando in Via Parini a Grumolo delle Abbadesse per l’incendio di un tetto probabilmente innescato da un impianto fotovoltaico. I pompieri arrivati da Vicenza e Arzignano con due autopompe, due autobotti un’autoscala e 14 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno iniziato a spegnere le fiamme, riuscendo a circoscrivere l’incendio a solo due falde del tetto di circa 70 mq. Evitato il coinvolgimento delle altre coperture di fianco delle abitazioni affiancate. Danni da percolamento alla mansarda sottostante. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e la bonifica del tetto. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura si dovrebbero concludere in serata.