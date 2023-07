Colceresa. Rogo nel seminterrato di una villetta, auto e attrezzi gravemente danneggiati

COLCERESA (VICENZA) - Domenica sera, 23 luglio alle 22:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Soprachiesa a Colceresa per l’incendio del seminterrato di una viletta: nessuna persona è rimasta ferita.

Gravemente danneggiata dalle fiamme un’auto, una piccola officina adibita alla manutenzione degli attrezzi di giardinaggio, vario materiale messo a deposito. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo le 2.