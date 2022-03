Fuoco attacca magazzino di materiali da tappezzeria, i pompieri arrivano in forze: tetto semi distrutto, indenne il deposito

BASSANO - Sembrava un incendio da poco, erbacce da spegnere in un attimo. In realtà le fiamme hanno assalito un vicino magazzino, che conteneva tra l'altro materiale altamente attaccabile dal fuoco. Non a caso i vigili del fuoco sono intervenuti in forze, con personale e mezzi in arrivo da Bassano e Vicenza, con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e ben 14 operatori.

APPROFONDIMENTI MALO Mentre cuoce, l'olio in padella prende fuoco: si salva, ma la... VICENZA Sterpaglie a fuoco, notte di incendi nei comuni vicentini ARZIGNANO Qualcosa non va nell'auto: scende e la vetturta viene avvolta... MONTEGALDA Montegalda, auto prende fuoco: i giri del motore sono aumentati... ROMANO D'EZZELINO Scoppia l'incendio nel seminterrato, nessun ferito ma danni... VALBRENTA Fiamme fin sul tetto, i pompieri si arrampicano con un'autoscala... VILLAGA Casa in collina aggredita dal fuoco, distrutta una parte del tetto:...

I pompieri hanno iniziato a contrastare le fiamme alle 15.30 di giovedì, a Bassano del Grappa, a Sarson, all'imbocco della Valle del Brenta, per un incendio sterpaglia, che all’arrivo della squadra si era già esteso ad un edificio adibito a magazzino di una ditta di tappezzeria.

I pompieri hanno spento le fiamme che hanno intaccato soprattutto il tetto di legno per oltre metà della copertura dell’edificio di oltre 250 mq. Evitato l’incendio generalizzato di tutto il materiale messo a deposito. I vigili del fuoco hanno terminato di operare con completo spegnimento e bonifica verso le 18.30.