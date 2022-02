Montegalda, auto prende fuoco: i giri del motore sono aumentati all'improvviso. L'automobilista è sceso appena in tempo

MONTEGALDA (VICENZA) - Poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giuseppe Roi a Montegalda per l’incendio di un’auto: illeso il conducente. L’autista mentre stava percorrendo la strada, ha notato l’aumento anomalo dei giri del motore. Ha accostato in una stradina laterale ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. i pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento l’incendio orami generalizzato della Mercedes Classe A a gasolio andata irrimediabilmente distrutta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo un’ora e mezza circa.