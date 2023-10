Thiene. A fuoco una casa disabitata, ore per spegnere l'incendio

THIENE - Dalle 9.30 di oggi, lunedì 16 ottobre, i vigili del fuoco stanno operando in Via Rozzampia a Thiene per l’incendio di una casa disabitata, che ha lambito le altre abitazioni affiancate: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei pompieri arrivate da Schio, Vicenza, Bassano e dal locale distaccamento volontario con 2 autopompe, 4 autobotti, l’autoscala e 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della casa completamente avvolta dalle fiamme, riuscendo a non fare propagare l’incendio alle abitazioni affiancate. Il rogo è stato ora circoscritto e sono in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal funzionario di guardia ing. Leonardo Rubello. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica si protrarranno presumibilmente fino al primo pomeriggio.