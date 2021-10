Autobus di studenti prende fuoco: i rumori strani e poi le fiamme

CHIAMPO (VICENZA) - Momenti di paura stamani, attorno alle 8.30, per una quindicina di passeggeri, per lo più giovani studenti, che si trovavano a bordo di un autobus della Società Vicentina Trasporti, che gestisce il trasporto pubblico nella provincia berica. Il mezzo è stato completamente distrutto da un incendio. Il fatto è avvenuto in località Mistrorighi, nel territorio di Chiampo. Il pullman era diretto a Vicenza. All'improvviso l'autista ha iniziato a sentire degli strani rumori e a quel punto, insospettito, ha fermato il mezzo in sicurezza, facendo scendere rapidamente tutti i passeggeri. Subito dopo sono divampate le fiamme che hanno avvolto il bus.