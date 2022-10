Addio all'imbarcadero del lago di Fimon: in arrivo il ponte pedonale e lo steccato nuovo

ARCUGNANO - Addio all'imbarcadero del lago di Fimon. La vecchia struttura che sorgeva sul bacino alle porte di Vicenza è stata demolita. Abbandonata da decenni, era diventata una discarica a cielo aperto.

La Regione ha provveduto a finanziare la rimozione nell'ambito di un piano di quasi 100 mila euro destinato a rifare il look dello specchio d'acqua incastonato nei Colli Berici e tanto caro ai vicentini. Piano che prevede un'importante novità per chi ama passeggiare in zona. E' in arrivo infatti l'atteso ponticello pedonale che permetterà di completare l'anello di oltre 5 km attorno al lago. Prevista inoltre la manutenzione dello steccato lungo la strada e quella del verde, ovvero il taglio dell'erba nelle aiuole e negli argini nonché la potatura delle piante.

Tutti lavori a cui partecipano anche Provincia e comune di Arcugnano. L'obiettivo è contenere lo sviluppo incontrollato della vegetazione infestante, garantendo condizioni igienico sanitarie tali da evitare la proliferazione di topi e il conferimento illecito dei rifiuti. «Si potrà tornare in sicurezza a passeggiare attorno al lago godendo di un ambiente naturalistico unico», commenta il consigliere provinciale con delega all'ambiente Matteo Macilotti. Restano ancora da risolvere prroblemi come la carenza d'acqua, problema emerso in particolare l'estate scorsa, e le alghe infestanti, che puntuali riaffiorano con il rialzo delle temperature.