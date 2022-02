Misterioso manichino appare sul lago di Fimon con un verso di Morgan

ARCUGNANO - Che cosa ci fa un manichino sul lago? Che cos'è? E soprattutto: chi l'ha messo?

Molte domande, poche risposte di fronte a un mistero che da giorni stuzzica i residenti di Arcugnano, comune sui Colli Berici alle porte di Vicenza. L'unica certezza, per ora, è che sembra infittirsi il giallo dell'installazione - qualcuno l'ha soprannominata l'angelo bianco - che a gennaio era comparsa per la prima volta sulla croce di una vecchia torre, mentre nei giorni scorsi è spuntata sul lago di Fimon.

Sulla schiena, la scultura riporta un verso della canzone di Morgan “Altrove”: “Svincolarsi dalle convinzioni dalle pose e dalle posizioni”. Ad alimentare la curiosità, lo stesso Comune, che sui social ha raccolto diversi commenti, la maggior dei quali positivi. “Bello questo gioco”, sottolinea una persona. “Il testo della canzone è fantastico. L'artista vuole dirci qualcosa”, scrive un'altra.

Di recente, come detto, l'angelo bianco si è visto anche sulla croce della torre e da là non si è mosso. Anzi. «Proprio perchè lo vogliamo tenere il più a lungo possibile con noi - fa sapere l'Amministrazione comunale - abbiamo organizzato con la protezione civile una spedizione per ancorare ancora meglio il manichino».