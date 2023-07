Giallo in una scuola media: bidello seminudo trovato morto nel bagno

VICENZA - Giallo in un istituto di Vicenza. All'interno di un bagno della scuola secondaria di primo grado del centro cittadino, la Maffei di contrà Santa Caterina, è stato trovato il corpo seminudo di un collaboratore scolastico. Le cause del decesso sono ancora tutte da chiarire. A dare l'allarme alcuni colleghi del 66enne che poco dopo pranzo non l'hanno visto più tornare al suo posto di lavoro. I vigili del fuoco hanno così sfondato la porto del bagno trovando l'uomo riverso a terra. Vani i tentativi dei medici che hanno constato la morta del bidello avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA