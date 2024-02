Thiene. Narghilé per fumare tabacco a disposizione dei clienti, ma senza autorizzazione: gestore del bar denunciato

THIENE (VICENZA) - Narghilé a disposizione dei clienti del bar: gestore denunciato. I militari della guardia di finanza hanno effettuato un controllo in un locale di Thiene, gestito da due uomini del Marocco. E hanno scoperto che gli avventori potevano fumare tabacco con un narghilé messo a disposizione dai titolari.

Peccato che non ne avevano l'autorizzazione per cui è scattata la denuncia alla Procura: sono stati sequestrati più di 9 chili e mezzo di tabacco trinciato per narghilé. Ma non è finita. Nel corso del controllo l'unità cinofila ha scoperto che uno dei clienti, un tunisino senza permesso di soggiorno, aveva alcune dosi di cocaina: è stato segnalato alla Prefettura e denunciato.