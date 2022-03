Sigarette di contrabbando , sequestrati 19 chili in negozi, sale slot e auto ferme in sosta

VERONA - Le Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 19 chili di sigarette di contrabbando, in tre distinte operazioni. La prima all'interno di un negozio gestito da stranieri, dove i finanzieri hanno sigillato quasi 40 mila articoli tra filtri e cartine per il confezionamento delle sigarette: si tratta di prodotti che possono essere venduti solo dalle rivendite autorizzate e il titolare di quel negozio non lo era. Il negozio è stato segnalato all'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli per la multa e la chiusura dei locali. In un'altra circostanza i finanzieri, durante un pattugliamento, hanno controllato due persone di origine straniera ferme in un'area di sosta isolata: avevano con loro oltre 13 chili di sigarette di contrabbando, sequestrate. La vendita illecita di sigarette è stata accertata anche presso un centro scommesse e sala slot di Verona dove il titolare conservava alcune stecche dietro il bancone del bar. La sanzione per il proprietario è di 26.400 euro. Stessa sorte per un barbiere straniero trovato in possesso di oltre 3 chili di tabacco lavorato di contrabbando.