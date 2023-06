Sigarette di contrabbando arrivate a Venezia con un'aereo da Varsavia: sequestrati 1.600 pacchetti irregolari

VENEZIA - Sequestrati 32 kg (1.600 pacchetti) di sigarette di contrabbando. Negli scorsi giorni, personale del Comando provinciale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Venezia hanno sequestrato, ad una passeggiera di nazionalità bulgara, in arrivo con un volo da Varsavia, più di 30 kg di sigarette di contrabbando.

Il tentativo di evitare il controllo in dogana, poi il sequestro

La passeggera, atterrata all’aeroporto Marco Polo, approfittando del notevole flusso di turisti presenti all’interno dell’aerostazione zona “air-side”, sperava di confondersi con un numeroso gruppo di stranieri per evitare il controllo doganale. In realtà, il collaudato dispositivo di controllo composto da finanzieri e doganieri che operano presso lo scalo veneziano unito all'attività degli operatori, ha permesso di individuare e poi monitorare i movimenti della passeggera, procedendo infine ad un’ispezione dei bagagli che ha portato a rinvenire, abilmente occultate all’interno delle valigie, l’ingente quantitativo di sigarette, 1.600 pacchetti tutti sprovvisti del bollino del Monopolio di Stato. La passeggera, oltre al sequestro della merce e alla denuncia presso la locale autorità giudiziaria dovrà pagare anche 160mila euro tra dazi doganali e sanzioni per il tabacco trasportato in contrabbando.