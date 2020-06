Frontale tra moto all'uscita dal tornante: morti all'istante motociclista e passeggera

VICENZA - È di due morti, un uomo e una donna, il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio nel Vicentino, sulla provinciale Cadorna che porta a Cima Grappa, nel comune di Romano d'Ezzelino, all'altezza dell'ottavo tornante, poco dopo l'abitato di Costalunga. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Bassano del Grappa, all'uscita di una semicurva si sono scontrate frontalmente due moto di grossa cilindrata. Per uno dei due motociclisti e per la passeggera che viaggiava con lui non c'è stato nulla da fare, sono morti all'istante. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze arrivate da Bassano del Grappa e da Crespano del Grappa (Treviso). Per garantire un intervento più veloce si è alzato in volo anche un elicottero di Treviso Emergenza, poi fatto rientrare alla base. Solo lievi ferite l'uomo che era alla guida dell'altra moto. L'arteria è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e per la rimozione delle salme. Ultimo aggiornamento: 22:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA