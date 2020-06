Schianto moto-auto, centauro e passeggera rovinano sull'asfalto: miracolati

SANTORSO - Il botto in viale Europa a Santorso, nella serata di ieri, poteva avere conseguenze molto più gravi. Quasi per miracolo i due passeggeri di una moto, un 35enne e la passeggera sul sedile posteriore, non risultano in pericolo di vita, secondo una nota della polizia locale Alto Vicentino di Schio che è intervenuta sul posto con due pattuglie, nonostante la rovinosa caduta a terra nella quale hanno riportato diverse lesioni.

L'incidente è avvenuto verso le 21, a Santorso, all'altezza pubblico locale On the Road. Uno schianto tra una motocicletta Ducati e un'autovettura Peugeot. Entrambi i veicoli, provenienti da Schio, erano diretti verso Piovene Rocchette. Nei pressi del pub, per cause in corso di accertamento, la moto è andata a cozzare contro la fiancata della Peugeot 307. Dopo l'urto l'auto si è arrestata a destra, mentre la moto è caduta qualche metro più avanti: sia il conducente 35enne che la passeggera 31enne sono rovinati sull'asfalto riportando traumi e lesioni. Sul posto è piombata un'ambulanza del 118 che ha trasportato entrambi i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso.



(Foto Polizia locale Alto Vicentino)

