Fiat Bravo a fuoco nella notte, era parcheggiata in strada. Salve le auto vicine Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) -a mezzanotte e mezzo il 7 marzo 2020 in via Rinaldo Arnaldi a Montecchio Maggiore. I pompieri accorsi dal distaccamento di Arzignano, hanno spento le fiamme della vecchia, evitando il coinvolgimento di altre due auto parcheggiate vicino. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.