Fc Bassano 1903, altra importante conferma: rinnova l'allenatore Checco Maino.

Una casa solida ha robuste fondamenta. E, in un futuro ancora cosí incerto e variabile, il Fc Bassano 1903 ha deciso di rafforzare le sue in vista della nuova annata. Dopo la conferma per un altro anno del Ds Cristian Giacometti, la formazione giallorossa mette a segno un nuovo rinnovo: si tratta dell’allenatore Francesco Maino, conosciuto da tutti come Checco, anche lui, come il dirigente, primo e unico dalla nascita della societá.



“In vista della prossima stagione sportiva 2020/2021 Fc Bassano 1903 conferma mister Francesco Maino alla guida della prima squadra spiega il Fc Bassano 1903 nel comunicato - Il tecnico di Lusiana allenerà, dunque, i giallorossi per la terza stagione consecutiva”.



Non certo un fulmine a ciel sereno, la conferma del Mister che di fatto ha dominato la Prima Categoria e che stava portando al successo i colori giallorossi anche in Promozione, è amatissimo dai suoi tifosi e in perfetta sintonia con dirigenza e societá. Inoltre è anche un tifoso e attaccatissimo ad una squadra di quella che reputa la sua cittá.



“Allenare il Bassano e non l’ho mai nascosto – spiega il mister - è sempre stato il mio sogno e riuscire a farlo tre 3 anni di fila non è certo capitato a molti. Sono veramente orgoglioso di questa riconferma soprattutto perché so che, al di là dei risultati, per il presidente Campagnolo conta molto è l’aspetto umano. Avere la sua fiducia e quella della società di rendono davvero felice, quindi ringrazio il presidente e il Ds Giacometti per avermi dato questa ulteriore opportunità”.



Il mister spende parole al miele anche per i suoi giocatori. “Credo che sia giusto ringraziare tutti i ragazzi quelli di questa stagione, come quelli della scorsa, perché senza di loro non si vincono le partite e difficilmente un allenatore viene riconfermato. Con loro devo dire grazie a tutto il mio staff perché buona parte di tutto quello che siamo riusciti a costruire in questi due anni è merito loro”.



Il Bassano è una delle societá che si sta muovendo per prima in vista del futuro, buttando (o meglio dire, mantenendo) le basi per la prossima stagione, anche se l’attesa per conoscere il proprio futuro è abbastanza snervante. Nel frattempo, i tifosi hanno da festeggiare: il loro amato mister Checco rimarrá ancora il comandante della prima squadra.



