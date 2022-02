Dona 80 mila euro in memoria della moglie per un'automedica e 2 manichini

BASSANO DEL GRAPPA - Ha donato 80 mila euro all'ospedale in ricordo della moglie scomparsa da poco. Lui è Francisco Angel Bertoncello, residente della città del Grappa che, per esprimere gratitudine e vicinanza al San Bassiano, ha contribuito all'acquisto di un mezzo per il pronto soccorso e di 2 manichini simulatori. La prima, un'automedica Nissan Qashquai Tekna completamente allestita, ha un valore di oltre 52 mila euro, mentre i simulatori, dotati di monitor e tablet, costano 29 mila euro.

Bassano, benefattore dona 80 mila euro all'ospedale

Una donazione che non è passata inosservata all'Ulss 7, tanto che il direttore generale Carlo Bramezza ha organizzato una cerimonia alla presenza, tra gli altri, del direttore sanitario Antonio Di Caprio, del primario di pronto soccorso Andrea Favaro e di don Oreste Farronato e padre Giancarlo Piovanello, rispettivamente cappellano del San Bassiano e amico missionario della famiglia Bertoncello. «La dotazione - osserva Bramezza - sarà uno strumento in più grazie per preparare alle emergenze il nostro personale di Bassano, Asiago e Santorso».

Questi 3 comuni, tra l'altro, dal primo marzo torneranno ad ospitare la guardia medica. Il servizio era stato sospeso per carenza di medici disponibili - 32 su una pianta organica di 63 - e concentrato nei rispettivi ospedali. Le 10 sedi territoriali riapriranno nella fascia oraria serale fino a mezzanotte, quella con maggiori accessi. Si tratta di Asiago, Bassano, Conco-Lusiana, Enego, Marostica, Rosà, Valstagna, Arsiero, Schio e Thiene. Nel resto della giornata saranno a disposizione gli hub di Bassano, Asiago e Santorso e gli ambulatori periferici di Arsiero ed Enego.