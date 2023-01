Gigantesca discarica abusiva tra i Colli Euganei: il proprietario dell'area dovrà ripulire a proprie spese

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha scovato una gigantesca discarica abusiva sui Colli Berici. In particolare, nel corso di un recente intervento eseguito dai finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina nei Colli Berici, al confine tra i Comuni di Zovencedo e Barbarano Mossano, è stato individuato un terreno di circa 400 metri quadri dove erano stati abbandonati rifiuti come rottami ferrosi, materiale plastico, pneumatici usati di vario genere, scarti edilizi, vetri e persino vecchio mobilio, trasformando la zona in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Era, infatti, evidente che l’abbandono di rifiuti era avvenuto ripetutamente nel corso del tempo, vista la quantità di sterpaglie cresciuta tra i rifiuti, probabilmente approfittando del fatto che la zona (accessibile solo tramite una “strada bianca”) è abbastanza isolata e lontana dalle principali vie di comunicazione.

Allertato, il sindaco del Comune di Barbarano Mossano ha subito emesso apposita ordinanza affinché il proprietario del fondo (residente a Vicenza) avvii a sue spese, le necessarie procedure di rimozione, smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.