Discarica abusiva a Castagnole, circa 100 tonnellate di scarti di lavorazioni industriali

PAESE (TREVISO) - Discarica a cielo aperto nella campagna di Castagnole di Paese. A scovarla il congliere regionale Andrea Zanoni dopo la segnalazione di un cittadino: «Questo non è proprio un bell’inizio di anno, almeno per quanto riguarda questo ritrovamento di rifiuti abbandonati in un’area di campagna a pochi minuti da casa mia che deturpa in nostro ambiente».

Discarica a cielo aperto, sulle tracce dei furbetti dei rifiuti

«Si tratta di almeno 180 metri cubi di rifiuti, circa 100 tonnellate di materiali plastici e ferrosi, scarti di lavorazioni industriali e artigianali, depositati in circa 5 o 6 distinti viaggi illegali - ha commentato Zanoni - Ho segnalato subito i fatti al responsabile della Stazione Carabinieri Forestali di Treviso per i rilievi e adempimenti del caso e al sindaco di Paese Katia Uberti. Mi auguro che gli inquirenti, tramite i tanti indizi di riferimenti riscontrabili in questi rifiuti, riescano ad individuare i responsabili per mandarli sotto processo al fine di ottenere una condanna esemplare. E’ un episodio gravissimo per il danno ambientale causato, un episodio che sa pure di beffa dato che ci troviamo nella provincia più riciclona d’Italia, dove da decenni la stragrande maggioranza di cittadini esegue la differenziata dei rifiuti in maniera diligente, responsabile e da record». Zanoni ha concluso con un appello ai cittadini: «Si tratta evidentemente di un record per quantità di rifiuti abbandonati nelle nostre campagne mai registrato prima d’ora, invito perciò i cittadini che avessero notato traffici di camion in area Ex Simmel o che riconoscessero alcuni dei rifiuti abbandonati, alcuni molto particolari, visibili nelle foto sulla mia pagina Facebook a comunicare a me o ai Carabinieri Forestali informazioni utili per individuarne provenienza e responsabili.