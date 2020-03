Cresce il numero di contagiati nel Vicentino: altri 4 ricoveri al San Bortolo

VICENZA - Aumentano i contagiati da Coronavirus nella provincia berica, saliti nella giornata odierna (martedì 3 marzo) a otto, di cui 4 ricoverati all'ospedale San Bortolo mentre altri quattro sono in isolamento domiciliare senza alcuna sintomatologia. A renderlo noto l'Ulss 8 Berica nell'ultimo bollettino.



Complessivamente l'Ulss 8 Berica ha reso noto di aver finora effettuato 188 tamponi. Due positività riguardano pazienti ricoverati nell'ospedale berico, mentre altri due, sono residenti nelle altre Ulss venete. Uno di questi ha effettuato il tampone nell'Ulss di residenza e poi è stato trasferito al San Bortolo. Le quattro persone senza sintomi e i loro quattro familiari più stretti, tutti in buone condizioni di salute, sono in isolamento domiciliare,

seguiti costantemente dai servizi aziendali. «I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai è la rassicurazione che arriva dall'Ulss berica. Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA