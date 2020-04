Sara Cunial, la deputata bassanese no vax fermata a Roma sulla via del Mare: «Per lavoro». Multa in arrivo

«Mi sto muovendo per lavoro, sono un membro della Camera dei Deputati», ha detto ai vigili urbani di Roma che l'hanno fermata sulla via del Mare. Ma non è bastato a convincere gli agenti del posto di blocco. il verbale sarebbe già stato compilato e la multa sarà recapitata a casa dell'onorevole nei prossimi giorni.

La deputata è Sara Cunial, 40 anni, residente a Bassano del Grappa. E' alla prima legislatura, è stata eletta alle politiche del marzo 2018 nel collegio plurinominale Veneto 2 con la lista del Movimento 5 Stelle. Nota per le sue posizioni no vax, è stata espulsa dai grillini giusto un anno fa, il 17 aprile 2019, quando intervenendo sulla xylella e gli ulivi pugliesi, definì la linea del M5S «uno scempio in nome e per conto delle agromafie».

Già a inizio 2018, poco dopo l'annuncio della candidatura, era stata sospesa dal Movimento per un post su Facebook in cui paragonava le vaccinazioni a un «genocidio gratuito». Poi però fu riammessa nelle liste ed eletta a Montecitorio. Dopo poco più di un anno, l'allontanamento definitivo. Cunial è stata fermata intorno alle 10 di mattina sulla Via del Mare, una delle principali arterie della Capitale che portano al litorale di Ostia: la pattuglia in servizio per far rispettare i divieti dell'emergenza Coronavirus le ha chiesto il motivo dello spostamento. «Mi sto muovendo per lavoro», la risposta. Non abbastanza convincente, il giorno di Pasquetta, per evitare la sanzione.



Ultimo aggiornamento: 14:42

