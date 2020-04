Negozianti in piazza: «Fateci lavorare» La prefettura: «Non manifestate»

VICENZA - «Sarà una protesta pacifica». «Vi invitiamo a non manifestare, perché violereste le disposizioni normative». Negozi, parrucchieri, estetiste, bar e ristoranti da una parte, prefettura dall'altra. La rabbia da una parte, la prudenza dall'altra.



Sarà un primo maggio ad alta tensione quello che vivrà Vicenza. Il flash mob annunciato dagli esercizi pubblici della città nel giorno della festa dei lavoratori preoccupa non poco contra' Gazzolle. Per le 11.45 i commercianti partiranno dalle rispettive botteghe con in mano un cartello con il nome dell'attività e si ritroveranno a mezzogiorno in Campo Marzo.



Una protesta per chiedere che la riapertura dei negozi avvenga quanto prima e non il primo giugno come annunciato dal premier Giusppe Conte. “Aiutateci a non chiudere per sempre”, lo slogan.



Ma la prefettura chiede ai titolari di fare un passo indietro. Andrebbero contro il divieto di assembramento e di manifestazioni pubbliche, sottolinea contrà Gazzolle, con eventuali sanzioni penali in quanto violerebbero la normativa in tema di “preavviso di pubblica manifestazione”. Il prefetto Pietro Signoriello ricorda infine che «esistono e sono già in opera tutti i canali di dialettica politica e istituzionale per assicurare la giusta rappresentazione a livello nazionale degli interessi delle categorie».



Nel frattempo il Comune ha annunciato che in vista della riapertura dei locali, gli spazi all'aperto saranno raddoppiati. «I plateatici di bar, ristoranti, pizzerie potranno estendersi oltre i limiti previsti attualmente e senza costi aggiuntivi, occupando un'area superiore al 100% della superficie dell'esercizio commerciale - conferma il sindaco Francesco Rucco - Oppure si potrà chiedere una superficie complessiva esterna superiore a 100 metri quadrati».