Boscaiolo 21enne muore travolto da una pianta. Giocava a hockey, il dolore dei compagni: «Ciao Cappe, per sempre uno di noi»

FOZA - Tragedia a Foza, uno dei sette Comuni altopianesi. Un giovane boscaiolo di 21 anni ha perso la vita mentre era a far legna nel bosco. Andrea Cappellari era molto conosciuto anche nel mondo sportivo, come valido giocatore di hockey online, e militava nell'Asiago Blackout. La sua squadra, i suoi compagni, lo hanno ricordato nella loro pagina facebook.

«I Blackout apprendono con sgomento e con il cuore infranto la tragica scomparsa di Andrea, nostro compagno di squadra e di mille avventure - hanno scritto -. Non esistono parole che possano descrivere il nostro stato d’animo. Rivolgiamo alla famiglia e a tutti gli amici le nostre più sentite condoglianze. Ciao Cappe, per sempre uno di noi».

Come riporta il sito d'informazione giornalealtopiano.it (del periodico L'Altopiano) Andrea si trovava in contrada Val Piana a far legna. Ma un albero tagliato, cadendo, lo ha travolto.

Andrea, asiaghese, viveva a Foza con la nonna.