Operaio 18enne schiacciato contro il muro dall'escavatore: è grave

SANTA GIUSTINA -manovrato dal collega. Paura ieri mattina per il 18enne di Arsiè Enrico Dalle Mulle che stava lavorando nel cantiere in via Col Cumano a Santa, dove si sta sistemando la strada dopo il maltempo. Il ragazzo è apparso subito in gravissime condizioni e è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. È stato prontamente sottoposto a un intervento chirurgico e dopo l'iniziale prognosi riservata, in serata è stato trasferito nel reparto di Chirurgia. Se la caverà.