Tragedia nel Primiero: travolto da un tronco, boscaiolo muore a 28 anni

SANTA GIUSTINA BELLUNESE - T, dove ieri, 19 novembre, ha perso la vita un 28enne travolto da un tronco mentre stava tagliando alcuni alberi. L'incidente è stato fatale per, moldavo originario della capitale Chisinau e. Il corpo del giovane ormai senza vita è stato trovato nel pomeriggio nel territorio di, in. A dare l'allarme è stato un uomo del posto che era salito lungo la forestale che da Sagron si addentra nel bosco, unica via d'accesso alla zona. Erano le 14 circa: notato Mardari riverso a terra è stata immediata la chiamata al 112 che ha sua volta ha allertato vigili del fuoco volontari, sanitari e forze dell'ordine.Da Mattarello è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento con a bordo il medico rianimatore ma purtroppo al loro arrivo sopra l'abitato di Sagron è apparso evidente come per il giovane non ci fosse più nulla da fare.