Travolto da una pianta, boscaiolo muore mentre lavora in Val Visdende

SANTO STEFANO - Tragico infortunio sul lavoro stamane, 18 ottobre, in Val Visdende. Un boscaiolo è morto dopo essere stato travolto da una pianta su cui lavorava in località Col Loriato Costa D'Antola Da Plenta, comune di Santo Stefano.

L'allarme è scattato alle 9.45, sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo, del quale non sono state ancora rese note le generalità. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Ancora in corso i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Cortina.