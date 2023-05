Ballottaggi, tutto pronto in Veneto per le quattro sfide: Vicenza, Adria, Vedelago, Sona

VICENZA - Si sono insediati oggi i seggi elettorali in vista dei ballottaggi e delle comunali di domenica 28 e lunedì 29 maggio.

A Vicenza il testa a testa è tra il sindaco uscente Francesco Rucco e il giovane candidato del centrosinistra Giacomo Possamai.

Ad Adria ​il primo turno ha premiato il sindaco uscente Omar Barbierato, a capo di una coalizione civica formata da quattro liste, Ibc, Siamo Adria, Adria Civica ed Insieme per i paesi. Se la vedrà con l'alfiere del centrodestra Massimo Bobo Barbujani, già tre volte sindaco.

A Vedelago, nel trevigiano, a sfidarsi per la carica di sindaco saranno il candidato ufficiale del centro destra Giuseppe Romano e l'ex vice sindaco Marco Perin.

Infine, a Sona, nel veronese, Corrado Busatta, che due settimane fa aveva ottenuto il 37,16% delle preferenze, è contrapposto a Gianfranco Dalla Valentina (26,88% al primo turno). Decisivi, anche qui, gli apparentamenti.

Seggi insediati

A partire dalle ore 16, i componenti dell'ufficio si sono ritrovati nei locali del seggio, dove, sotto la guida del presidente, si è insediato l'Ufficio, con la ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, l'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione e l'autenticazione delle schede.

Orari di apertura dei seggi

I seggi saranno aperti domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15: il ballottaggio riguarderà 41 Comuni e eli elettori coinvolti sono complessivamente 1.340.688.

I ballottaggi in Italia

Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Si vota anche per il primo turno in 118 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri.