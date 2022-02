Ascensore a cabine per salire al viale dei Martiri: «Come ovovia al ponte di Calatrava», «No, sarà utile e gratis per tutti»

BASSANO - Una ventina di anni fa e più, epoca del sindaco Tasca, la proposta era già uscita: una monumentale scala mobile per salire dal parcheggio del "prato" a Viale dei Martiri, di fronte all'Astra. Fu bocciata dalla Soprintendenza per eccesso costruttivo. In tempi più recenti la giunta Poletto ipotizzò un nastro trasportatore, ma non andò in porto. Mediando tra le varie ingegnerie, l'attuale amministrazione di Elena Pavan opta per l'ascensore, e prevede che le cabine, un paio, in salita sulla balconata del viale dei Martiri saranno attive nel 2023. Insomma pare che si voglia davvero evitare a bassanesi e turisti di salire le scade dedicate a Gerhard Ott, il grande amico tedesco ed europeista della città le cui ceneri riposano al cimitero di Santa Croce.

APPROFONDIMENTI GEOGRAFIE GIUDIZIARIE Tribunale a Bassano per l'area pedemontana, la sindaca Pavan:... VICENZA Fondi del Pnrr, una chimera per Veneto e Vicentino. Rucco:... VICENZA Pomari, il sindaco: «Impossibile modificare la destinazione, se...

«Rischio cattedrale nel deserto»

Sul progetto però del binario con due cabine gli ambientalisti di "Bassano accessibile" hanno trovato problematiche non da poco. In una nota firmata dal presidente Massimiliano Garlini ci si chiede se sia giustifcata una spesa così onerosa. «Ad oggi i parcheggi in prato Santa Caterina sono quasi sempre tutti occupati, compresi i posti riservati alle persone con disabilità, il parcheggio è usato soprattutto per i lavoratori del centro essendo l’unico gratuito; non comprendiamo quindi per chi verrebbe fatto - si legge -. Una soluzione a nostro avviso sarebbe quella di aumentare i posti macchina riservati in centro e più controlli dei vigili e ausiliari per chi parcheggia senza contrassegno, con contrassegno scaduto o senza la persona titolare del contrassegno al seguito (caso più frequente e raramente soggetto a controllo). Questa soluzione è praticamente a costo zero. In alternativa si può pensare ad un minibus con piattaforma per carrozzine che porta direttamente in viale dei Martiri le persone con necessità. Al museo civico la piattaforma elevatrice ha sempre avuto problemi ed ancora oggi non è utilizzabile e spesso non funziona neanche l’ascensore della stazione».

«La nostra preoccupazione è che anche questo nuovo ascensore non sia adeguato alla necessità, sia spesso fuori uso con costi di manutenzione molto elevati. Inoltre ricordiamo che in estate il problema del soleggiamento può creare ulteriori disagi. In ogni caso questo tipo di opera, visto l’impegno di risorse e la localizzazione prevista, riteniamo richieda un adeguato coinvolgimento dei cittadini e dei possibili fruitori tramite un percorso di partecipazione e confronto perché non risulti una “cattedrale nel deserto” come l’ovovia sul ponte di Calatrava a Venezia, con ingenti costi di costruzione e di demolizione».

«Tempi veloci e tutto gratis»

«La progettazione e successiva realizzazione di un sistema meccanico di trasporto da Prato Santa Caterina a Viale dei Martiri – spiega la sindaca Elena Pavan - nasce dalla pluriennale richiesta dei cittadini di trovare una soluzione al superamento del dislivello che intercorre tra le due posizioni. Altre soluzioni sono state applicate in passato, come il passaggio di un pulmino, ma non hanno sortito risultati positivi anche per i lunghi tempi di attesa (con costi cospicui per l’amministrazione). La soluzione ipotizzata è usufruibile facilmente ed è veloce nei tempi di salita e discesa. Ricordiamo che l’utilizzo di un sistema meccanico è utile anche a persone con disabilità minori o temporanee, per persone anziane, genitori con carrozzine o passeggini e per il trasporto di borse o pacchi ingombranti e pesanti lungo le scale. I parcheggi di Prato Santa Caterina sono infatti utilizzati da turisti e bassanesi che si recano in centro per i mercati settimanali e lo shopping nei negozi».

Poi la prima cittadina offre ulteriori soluzioni: «La problematica del soleggiamento estivo verrà risolta con opportuno ricambio d’aria naturale mentre per la manutenzione ci sarà un contratto pluriennale previsto già in sede di gara per la realizzazione dell’opera. L’uso degli ascensori sarà gratuito. Per quanto riguarda i controlli dei parcheggi riservati ai disabili, l’attenzione è massima e i controlli della polizia locale verranno intensificati».

«L’intervento – aggiunge l’assessore Andrea Zonta - prevede anche la sistemazione del percorso dal parcheggio all’attacco della scalinata e degli ascensori inclinati così come previsto dal Peba che prevede un importo di spesa di circa 80 mila euro».