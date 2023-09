Cede l'appiglio, alpinista primo di cordata precipita: la compagna si scortica le mani per trattenerlo

TONEZZA DEL CIMONE (VICENZA) - Cede un appiglio e un alpinista primo di cordata precipita. La compagna, che lo stava seguendo nella scalata, riesce a trattenerlo. Poco prima delle 16 di oggi, 9 settembre, il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dal Suem di Vicenza, per una caduta in parete dalla via Rampega coi corvi, sul Sojo dei corvi.

Primo di cordata, giunto al settimo tiro, un 33enne di Limena (Padova) era infatti volato, probabilmente per il cedimento di un appiglio, finendo più basso della sosta dove la compagna era riuscito a trattenerlo, senza però poter più parlare con lui. Dieci soccorritori, tra i quali un medico, si sono messi a disposizione per un eventuale supporto all’elicottero di Verona emergenza in arrivo, mentre un tecnico si è avvicinato al punto dell'incidente calandosi dall'alto. Lo scalatore, che dopo una ventina di metri di caduta aveva riportato solamente una probabile frattura alla caviglia, è stato individuato e recuperato con il verricello. Imbarcata in una seconda rotazione anche la compagna, con escoriazioni sulle mani da sfregamento con la corda. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Santorso.