Cortina. Precipita per 10 metri dalla Tofana: alpinista caduto per il cedimento di un appiglio

CORTINA (BELLUNO) - Verso le 15 di oggi, 31 agosto, è scattato l'allarme per un alpinista volato per una decina di metri dalla via Ferrari - Sioli alla Tofana di Rozes.

Mettendo in atto assieme al compagno le manovre di autosoccorso, i due scalatori sono riusciti a portarsi sulla cengia del Primo Spigolo, dove l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito a imbarcare entrambi in hovering. Valutato dal personale medico al campo base al Rifugio Dibona, l'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Belluno.