Pier Nicola Palmieri muore precipitando in un torrente a Corvara: il chirurgo aveva sbagliato bus e stava tornando a piedi in albergo

Errore fatale per Pier Nicola Palmieri, 59 anni, chirurgo vascolare del Policlinico San Matteo di Pavia, morto in un incidente in montagna avvenuto in Trentino Alto Adige. Nella serata di ieri il medico, che era in vacanza con i familiari nella zona di Corvara in Passiria, è salito su un autobus per raggiungere San Leonardo.