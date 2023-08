Alpinista cade dal Baffelan e vola per 15 metri: vivo per miracolo

VALLI DEL PASUBIO - Questa mattina attorno alle 10.30, la Centrale del Suem di Vicenza è stata attivata, per un alpinista di 28 anni, di Argenta (Ferrara) volato per una quindicina di metri, sul primo tiro della Via Carlesso al Baffelan. Poiché l'elicottero di Verona emergenza non riusciva ad avvicinarsi a causa della nebbia, è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Schio assieme al tecnico di elisoccorso. Un volo pauroso, il giovane è vivo per miracolo. Mentre medico e infermiera dell'equipaggio attendevano alla base della parete, i soccorritori hanno scalato fino a raggiungere l'infortunato e il compagno.