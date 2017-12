Paura nel Veronese: il fuoco distrugge un deposito di pellets

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Stamani alle 11 i pompieri di Legnago e di Verona, con 3 mezzi e 9 uomini, hanno operato per un incendio a Terrazzo: a prendere fuoco un capannone di circa 400 mq adibito a ricovero di mezzi agricolo e utilizzato anche come deposito di pellets.In supporto ai vigili del fuoco scaligeri anche personale del distaccamento Este con due mezzi e 7 uomini. Ulteriore personale, specializzato movimento terra, sta in questi minuti partendo dal comando di Verona con un BobCat, mezzo movimento terra, per operare sul luogo.