Revoca della cittadinanza onoraria a Saviano: mozione della Lega

VERONA - Alberto Zelger, consigliere comunale di Verona, per la Lega, ha presentato una mozione in Consiglio comunale per revocare la cittadinanza onoraria concessa anni fa a Roberto Saviano. Lo rende noto, criticando il consigliere leghista, la parlamentare veronese Alessia Rotta, del Pd.

eo di aver attaccato sul web il Capitano Salvini. Questa volta il consigliere veronese Alberto Zelger smette i panni del familista integralista e omofobo e si erge a difensore del buon nome del suo capo - attacca Rotta - Il Comune di Verona aveva approvato nel dicembre 2008, con 25 voti a favore e 2 astenuti, la delibera sul conferimento della cittadinanza onoraria allo scrittore, presentata dall'allora sindaco Flavio Tosi e dal presidente del Consiglio comunale Pieralfonso Fratta Pasini. Ora l'iniziativa per la revoca del consigliere leghista Alberto Zelger. «Il primo firmatario della mozione antiabortista approvata a Verona, quello secondo cui la legge sull'aborto, la 194, non dovrebbe esistere e per il quale gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie vuole tornare a far parlare di sé - ha sottolineato Rotta - e usa Saviano per avere un pò di visibilità. Ma vorrei ricordargli che la cittadinanza onoraria viene data dalla città, da una comunità, e non si revoca sulla base quanto si è graditi o meno al capo politico di un partito di maggioranza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per Zelger, Saviano è r