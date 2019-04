Picchia la moglie, le figliolette la difendono e il papà-orco s'avventa anche su di loro

​ VERONA - Un operaio indiano di 40 anni, residente a Montecchia di Crosara (Verona), è stato arrestato dai carabinieri di Zevio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Per una banale lite l'uomo avrebbe picchiato la moglie, una sua connazionale di 36 anni, e le due figlie minori, di 12 e 10 anni, entrambe nate a Verona, che erano intervenute per difendere la madre.



Quest'ultima, esasperata, ha contattato i carabinieri chiedendo il loro aiuto attraverso il 112. I militari, grazie anche grazie alla testimonianza di vicini e conoscenti, hanno ricostruito un quadro definito «aberrante» di soprusi, umiliazioni e violenze fisiche e psicologiche che duravano da anni. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose aggravate. Lo straniero, che già nel 2012 era stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio (Vr) per fatti analoghi, ora è rinchiuso nel carcere veronese di Montorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA