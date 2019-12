​Verona candidata capitale italiana della cultura nel 2021

VERONA - Verona lancia la sua candidatura per diventare "Città capitale italiana della cultura" nel 2021. La proposta, già avanzata de tempo, è stata presentata ufficialmente oggi, con la firma apposta dal sindaco Federico Sboarina alla «manifestazione d'interesse» presentata dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini.



Per consegnare il dossier c'è tempo fino al 2 marzo, poi spetterà al Governo scegliere la città vincitrice. «Chi conquisterà il titolo di capitale italiana della cultura - ha detto Sboarina - riceverà un finanziamento di un milione di euro, ma soprattutto avrà garantita una grande visibilità a livello nazionale ed internazionale». La città capitale italiana della cultura - Matera è quella europea 2019 - già designata per il 2020 è Parma.

