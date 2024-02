Vernici tossiche nel cantiere per il cappotto della casa: sei famiglie evacuate

VERONA - Dopo l'evacuazione avvenuta ieri nel palazzo di Verona interessato dalle esalazioni causate dalle vernici utilizzate nel cantiere per realizzare il «cappotto» termico, questo pomeriggio, 10 febbraio, il sindaco Damiano Tommasi ha emesso un'interdittiva ufficiale che vieta alle sei famiglie residenti nello stabile di rientrare nelle loro abitazioni. Una donna di 92 anni era rimasta intossicata ed era stata portata in ospedale per accertamenti. Il palazzo si trova nel quartiere Golosine ed era già stato oggetto di una diffida della Polizia locale.