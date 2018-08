Furioso litigio in spiaggia: turista si tuffa nel Garda e scompare, salvata

VERONA - Una turista tedesca è stata soccorsa e portata all'ospedale di Peschiera la scorsa notte dopo aver rischiato di annegare nel Lago di Garda, dove si era tuffata per allontanarsi da un furioso litigio in spiaggia. È accaduto in un campeggio a Cassone di Malcesine, sulla sponda veronese del Garda, poco prima di mezzanotte. Non si conoscono le ragioni della lite tra la donna e le altre persone; ad un tratto la turista si è allontanata, tuffandosi nel lago e nuotando è scomparsa alla vista. Alcuni campeggiatori si sono messi alla sua ricerca, e una decina di minuti più tardi l'hanno trovata, aggrappata ad un motoscafo in sosta, completamente priva di forze e incapace di nuotare ancora. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno portato la donna al pronto soccorso di Peschiera.

