Morto nel lago durante un'immersione, insegnava al Marconi a Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Le lezioni in classe, le camminate in alta montagna e le immersioni negli adorati fondali.era un uomo pieno di vita e di passioni, ma una di queste ieri mattina, 9 dicembre, gli è stata fatale. Il cinquantacinquenne, residente ae docente di lungo corso al, è morto pochi minuti prima di mezzogiorno durante un'immersione al, in località(Verona). Il professore,in provincia di Vicenza ma da molti anni nel Padovano, era uno sportivo esperto e conosceva bene le acque in cui si stava calando.Siamo davanti allo Yatching Club di Torri, punto di riferimento per gli amanti della vela. Una ragazza che lavora al circolo nota quel corpo galleggiare con la faccia all'insù a 250 metri dalla costa e capisce subito che c'è qualcosa di strano.