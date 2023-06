Verona. Sarà Sofia Loren madrina dei 100 anni dell'Arena Opera Festival

Gianmarco Mazzi, nel corso della presentazione dell'evento. «Quella sera avremo un parterre de roi, con madrina d'eccezione, icona che più di tutte dà il senso dell'Italia nel mondo, Sophia Loren. VERONA - Sophia Loren sarà la madrina della serata del 16 giugno all' Arena di Verona con il nuovo allestimento di "Aida" di Verdi che celebrerà i 100 anni di spettacoli nell'anfiteatro veronese. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica,, nel corso della presentazione dell'evento. «Quella sera avremo un parterre de roi, con madrina d'eccezione, icona che più di tutte dà il senso dell'Italia nel mondo, Sophia Loren.

Mondi come quelli dell'opera - ha aggiunto Mazzi - dalle celebrazioni possono trarre spunti per fare grandi eventi. Per questa serata abbiamo lavorato due anni e abbiamo informato tutte le ambasciate del mondo perché con questo evento vogliamo incoraggiare l'entusiasmo artistico del mondo della lirica per rafforzarlo e omaggiare un'arte per cui siamo noti in tutto il mondo. La partita è legata anche al successo televisivo in mondovisione di questa operazione

. Mazzi ha anche ricordato che Poste Italiane emetterà un francobollo celebrativo dell'evento.