Novantotto sindaci veronesi manifestano in piazza per la pace

VERONA - Verona scende in piazza per dire no alla guerra: il sindaco Federico Sboarina insieme agli altri 97 sindaci veronesi e ai rappresentanti dell'associazione ucraina presente in città hanno manifestazione per la pace in piazza Bra e hanno scattato una foto per la pace in Arena. Il Comune di Verona - mentre prosegue la raccolta di beni primari da inviare in Ucraina - coordina gli altri sindaci per aiuti e accoglienza, vista la grande disponibilità dei proprietari di seconde case sul lago di Garda e in montagna ad accogliere chi arriva. Per una maggiore sinergia è stata creata una mail ad hoc veronaperucraina comune.verona.it per aiutare chi fugge dalla guerra e proprio oggi è arrivata la prima mamma con tre figli maschi minorenni - il marito è rimasto a combattere - che sono stati accolti nell'ostello allestito dal Comune. Domani faranno i controlli medici e poi i ragazzi potranno frequentare la scuola. «L'emergenza umanitaria si aggrava ogni giorno di più, insieme al numero di civili uccisi cresce anche quello di ucraini che cerca di lasciare il Paese. Dopo aver fermamente condannato la guerra, ci siamo subito rimboccati le maniche - spiega all'Adnkronos il sindaco Sboarina -. Gli aiuti vanno organizzati e coordinati per non vanificare la grande generosità che i veronesi stanno dimostrando. Stiamo ricevendo tante mail e telefonate di cittadini che mettono a disposizione le loro seconde case per i profughi, segnalazioni preziose per gestire l'accoglienza di piccoli gruppi di cittadini ucraini».