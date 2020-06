Salvini: «Competizione tra me e Zaia? Se la Lega cresce è una solo una buona notizia»

VERONA - «Leggevo sui giornali della competizione interna tra me e Luca (Zaia, ndr). Spero di avere competizione interna per i prossimi 40 anni: se la competizione è tutta all'interno della Lega allora è una competizione sana a chi fa di più, a chi fa meglio e più in fretta. Siamo una famiglia e se in una famiglia si cresce è solo una buona notizia per tutti». Così il segretario della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Verona con il governatore del Veneto Luca Zaia.

«È solo un incontro con il segretario - ha detto Zaia - non c'è nessun inizio di campagna per le regionali. Siamo ancora molto impegnati sul Coronavirus. Io non sono ancora in modalità "campagna elettorale", visto che il Governo, perdendo una buona occasione per la democrazia, non ha nemmeno ancora detto quando si andrà a votare. Speriamo lo faccia nelle prossime ore». Quanto all'ipotesi di un possibile schieramento separato in Veneto al primo turno tra Lega e Lista Zaia, il governatore ha risposto: «non c'è nessuna contrapposizione, io faccio l'amministratore, Salvini fa il segretario. Ogni illazione su questo è assolutamente infondata».

