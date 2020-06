PORTA A PORTA

ROMA «Noi siamo persone serie e rispettiamo la regola che ci siamo dati. Spetta al maggiore partito della coalizione indicare il premier da proporre al Capo dello Stato. Se volessimo cambiare questa regola dovremmo deciderlo tutti assieme». Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con «Porta a Porta» risponde alla domanda se sarà ancora Matteo Salvini o Luca Zaia il futuro candidato premier del centrodestra. Il Cavaliere è attento ai rapporti con gli alleati: «Tra noi di Forza Italia e Fratelli d'Italia non c'è competizione, ci rivolgiamo ad elettorati diversi. La gara comunque è con la sinistra, non con i nostri alleati. È un bene che crescano, ne beneficia tutta la coalizione - sostiene -. Del resto sono convinto che quando torneremo a votare, gli elettori non potranno non valutare la qualità e i meriti di Forza Italia, che è l'unico movimento in Italia che rappresenta i valori della tradizione occidentale, l'unico con una classe dirigente di alto livello e con un leader speciale come Silvio Berlusconi, che ha un'esperienza e una competenza - me lo lasci dire - senza uguali, a cominciare dall'urbanistica e dall'edilizia, dalla comunicazione e dallo sport, che si unisce ad una esperienza decennale di governo e di rapporti internazionali».

Quanto alla richiesta di Mattarella di una maggiore concordia, Berlusconi ricorda che «Questa unità di fondo del paese l'ho chiesta tante volte quando ero al governo e la chiedo a maggior ragione oggi, ma gli italiani hanno diritto di scegliere da chi vogliono essere governati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

